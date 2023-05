De Mil heeft duidelijke mening over jong talent: "Teleurgesteld? Heb dat met hem besproken"

Rik De Mil heeft sinds hij aan het roer staat bij Club Brugge meerdere jonge spelers kansen gegeven. Tegen Union SG kreeg Cisse Sandra (19) zelfs een basisplaats. De middenvelder had het echter moeilijk en werd na 55 minuten vervangen.

Op zijn persconferentie voor de match tegen Antwerp kwam De Mil erop terug. "Of ik teleurgesteld was? Zeker niet! Er waren dingen die beter konden, maar dat heb ik met hem besproken. Dat is het leerproces van een jonge kerel die tegen één van de beste teams van de competitie moest debuteren in de basis", aldus De Mil.

Sandra zal waarschijnlijk nog kansen krijgen als we op de woorden van De Mil afgaan. De aanvallend ingestelde middenvelder is één van de jongens waar ze heel erg in geloven bij Club.

"Ik ben heel tevreden met wat hij op training doet en de stappen die hij zet. Hij is heel goed ingevallen op Genk en daarom kreeg hij die basisplaats."