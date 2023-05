Mark van Bommel is recht voor de raap en reageert duidelijk op de uitlatingen van Hans Vanaken

Zondag staan ze tegenover mekaar, Mark van Bommel en Hans Vanaken. De ene is trainer van Antwerp, de andere aanvoerder van Club Brugge. Bij een ontmoeting tussen beide clubs staan de messen altijd op scherp.

Alleen is het de vraag of dat ook nu zo zal zijn. Club Brugge is ten slotte zo goed als veroordeeld tot de vierde plek. Hans Vanaken liet zich vorige week ontvallen dat het hem helemaal niet uitmaakt wie kampioen gaat worden. Je zou daaruit kunnen afleiden dat de motivatie niet helemaal meer aanwezig is bij hem.

Ik begrijp de teleurstelling van Vanaken

Daar gaan ze in Antwerpen zeker niet vanuit. Integendeel, Van Bommel toont begrip voor de Rode Duivel. "Ik begrijp hem wel. Ik begrijp de teleurstelling van Hans en het feit dat hij zich niet druk gaat maken om wie kampioen wordt", wist Het Nieuwsblad op te vangen bij de coach van de leider.

Al wil dat volgens Van Bommel niet zeggen dat er geen sprake zal zijn van een gretige Vanaken op de Bosuil. "Als speler wil je ook gewoon wedstrijden winnen, zoveel mogelijk."