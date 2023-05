Janssen scheert nu hoge toppen bij Antwerp, maar beleefde ook al dramatische momenten en verwijst naar Alderweireld

Vincent Janssen is een man die al vele watertjes doorzwommen heeft. Bij Antwerp is het momenteel genieten, maar dat is in een carrière uiteraard geen constante.

Dat haalde de Nederlander ook aan in de podcast Koolcast Sport. "Toen ik bij Fenerbahçe zat, liep de transferdeadline nog drie uur. En dan lees je op je telefoon dat er een akkoord was met een ander team en dat ik weg mocht. Dat is meer dramatisch dan dat ik bij Tottenham na een blessure geen rugnummer meer kreeg."

Wanneer er al overleg geweest is, kan je je als voetballer wel meestal bij de zaken neerleggen, stelt Janssen. "Dat zijn geen accute momenten, tegenover dat je het leest online. De laatste dagen van een transferperiode is echt een gekkenhuis, als je echt op zoek bent naar een transfer. Je ziet die klok wegtikken. Als je weg wil, is dat echt moeilijk."

Andere kant van de medaille

"Dan hoor je soms twee uur niets van je agent", gaat Janssen verder. Er is dus echt ook wel die andere kant van de medaille in het profvoetbal. "Mensen weten soms niet wat wij te verduren krijgen. Zoals wat Toby meemaakte op sociale media."

En niet alle dagelijkse gewoonten, zijn even simpel. "Ook je opladen voor drie wedstrijden in zeven dagen bijvoorbeeld. Het is mooi om vaak voor veel volk te spelen, maar als je twee keer pasta per dag eet, zie je ook vaak hetzelfde. Het is altijd een proces om naar zo'n wedstrijd toe te werken. En soms heb je in de zomer maar drie weken vrij."