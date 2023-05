Vincent Janssen denkt al aan vertrek bij Royal Antwerp FC en weet waar hij heen wilt

Vincent Janssen is één van de transfer van Royal Antwerp FC die een absolute voltreffer werd. De Nederlander scoorde dit seizoen aan de lopende band.

Vincent Janssen voelt zich duidelijk goed in zijn vel bij Royal Antwerp FC. De omstandigheden zijn er dan ook naar, binnen een team waar de sfeer ontzettend goed zit. Na de bekerzege en de twee op twee om de play-offs mee te starten leeft de ploeg op een wolk.

Royal Antwerp FC heeft de leiding in de Jupiler Pro League en wil die uiteraard niet meer afstaan. Vier op vier pakken en The Great Old heeft dit seizoen de dubbel beet. Dat succes zou echter wel grote gevolgen kunnen hebben, zeker ook voor Vincent Janssen zelf.

In de podcast Koolcast Sport laat de Nederlander weten dat het de bedoeling is om met Antwerp kampioen te worden. “Is het niet dit jaar, dan wel volgend jaar”, klinkt het heel erg duidelijk.

Ook al heeft Janssen nog een contract lopen tot medio 2027, de landstitel pakken zou wel het moment zijn om de club te verlaten. Dat kan dus al deze zomer zijn. “Ik wil graag nog eens in de MLS spelen”, bekent hij nog.