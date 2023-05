Na wansmakelijke berichten aan adres van Alderweireld is ook Lang slachtoffer van misselijkmakende berichten

Toby Alderweireld kreeg onlangs af te rekenen met haatberichten op de sociale media. Na de wedstrijd van gisteren tussen Antwerp FC en Club Brugge was het opnieuw prijs. Het slachtoffer: Noa Lang.

Noa Lang deelde via Instagram enkele haatberichten. De Nederlander kreeg de berichten na de wedstrijd van gisteren op de Bosuil. Dat is op zich al wansmakelijk, maar het ergste is wat er werd gezegd.

Instagram

Lang is sinds enkele weken immers papa van Navy Livai. Bovenstaande boodschap is aan de baby gekend. We moeten er geen tekening bij maken: dit is misselijkmakend.

"Ik heb er geen probleem mee dat jullie elke dag haatdragend zijn tegenover mij", reageerde Lang nog. "Maar sommige internethelden gaan er los over."