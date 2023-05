Kampioen zijn is plezant, maar wie mag de titel pakken? "Er is niks sympathiek aan hen"

De eindstrijd in de Jupiler Pro League komt eraan. Na drie keer Club Brugge krijgt ons land een nieuwe voetbalkampioen.

Speeldag vier in de play-offs van de Jupiler Pro League staat voor de deur. Royal Antwerp FC kan een belangrijke stap richting titel zetten door te winnen van Club Brugge, terwijl Union SG KRC Genk opzij moet zetten om in de titelstrijd te blijven.

Henk Vanhee, zanger 'Cowboys & Aliens' en fervent supporter van Club Brugge is alvast duidelijk dat The Great Old geen kampioen mag worden. “Er is niks aan FC Antwerp wat wij in Brugge sympathiek kunnen vinden”, klinkt het op kw.be.

“Hun fundamentele verwaandheid botst met het wat in zichzelf gekeerde gebrom van de doorsnee West-Vlaming en nadat een betonboer uit Ieper die mannen uit de voetbalmiddeleeuwen heeft gehaald middels kapitaalsverhogingen waar zelfs de Financial Fair Play Commissie op snelheid werd gepakt, is het er absoluut niet beter op geworden.”

Het winnende doelpunt van Vermeeren in minuut 97 heeft niet veel goeds gedaan met de fans van Club Brugge, die maar één wens hebben. “Je kan er gif op innemen dat er op de vraag wie dan wel kampioen mag spelen dit seizoen een luid en éénduidig antwoord komt van de meeste fans: nièt FC Antwerp.”