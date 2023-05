Butez bevestigt het nieuws: "Gheysens en Van Bommel zijn het niet eens over ambities"

Royal Antwerp FC is nog steeds in de running voor de dubbel. Jean Butez wil er alvast niet te vaak bij stilstaan.

Royal Antwerp FC pakte dit seizoen de Croky Cup. In de play-offs staan ze na drie wedstrijden op de eerste plaats, met een puntje voorsprong op Union SG en vier op KRC Genk. Van titelkoorts is er volgens Jean Butez echter geen sprake.

“Ik ga niet ontkennen dat we daarvoor op de goede weg zijn”, zegt Jean Butez bij de RTBF. “Maar de media en de supporters praten er veel meer over dan wij zelf doen in de kleedkamer”, klinkt het nog bij de doelman.

Butez laat ook weten dat voorzitter Paul Gheysens en trainer Mark van Bommel totaal anders tegen de ambities aankijken. “Voorzitter Paul Gheysens vertelde ons dat hij tevreden was met de beker, omdat het zijn hoofddoel was en dat de titel geen verplichting was”, gaat hij verder. “De coach daarentegen zegt iets anders: hij wil de dubbel!”