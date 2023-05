Mark van Bommel wil niet van gemakzucht weten: "Het is geen garantie"

Antwerp zit in polepositie om de landstitel te pakken, maar Mark van Bommel wil nog niet zeggen dat het al binnen is. Dat heeft hij op een persconferentie nog eens duidelijk gemaakt.

Zondag speelt Antwerp op het veld van Club Brugge. Bij winst zetten ze een nieuwe stap richting de landstitel. Met nog 2 wedstrijden te gaan, zouden ze dan minstens een punt voorsprong op de concurrentie uit Union en Genk hebben.

Antwerp zit dus in polepositie om de landstitel binnen te halen. Het heeft natuurlijk ook zijn lot volledig in eigen handen. De situatie lijkt dus eenvoudig voor Antwerp, maar trainer Mark van Bommel ziet dat zo niet.

"Als het zo gemakkelijk zou zijn, dan kunnen we de titel nu al bijschrijven", zei hij op een persconferentie. "Maar zo is het niet. We staan wel bovenaan en hebben in principe de beste uitgangspositie, maar dat is geen garantie." De trainer houdt vooral nog de voeten op de grond.