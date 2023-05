Moet hij als trainer nog iets bewijzen in drie matchen? Rik De Mil spreekt klare taal

Club Brugge pakte in extremis een ticket voor play-off 1. Daar kon het echter in drie matchen nog geen enkel punt pakken.

Club Brugge geraakte met de hulp van KV Oostende op de slotspeeldag ten nadele van KAA Gent alsnog in de Champions’ Play-Offs. De ultieme hoop op een nieuwe landstitel was na de eerste speeldag met een nederlaag tegen KRC Genk al helemaal weg.

Na drie speeldagen in de play-offs staat Club Brugge nog steeds met lege handen en daar willen ze bij blauwzwart dit weekend tegen Royal Antwerp FC zeker iets aan veranderen, al is het maar voor de supporters die aardig wat druk leggen.

“Ik wil zelf ook dat we als Club Brugge na 3 nederlagen eindelijk punten gaan pakken. In welke situatie we ook zitten of hoe groot het blessurelijstje ook is, we moeten de fierheid en de kwaliteit hebben om te reageren”, klinkt het op Sporza bij Rik De Mil.

Over het feit op hij als trainer nog iets te bewijzen heeft in de resterende drie wedstrijden spreekt De Mil heel erg klare taal. “De pers, maar vooral de spelers en het bestuur van de club hebben al gezien welke trainer ik ben. Dat zal niet meer afhangen van die laatste wedstrijden.”