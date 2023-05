Vermeeren legt uit waar zijn bijnaam vandaan komt: "Hij gaf me die naam"

Arthur Vermeeren staat stevig op zijn poten. Dat hebben we al kunnen zien. Eigenlijk komt het door de démarche van Radja Nainggolan dat hij in de ploeg terecht kwam. En eerst waren er toch wat twijfels.

Maar intussen heeft hij een goeie bijnaam beet: 'Bully'. Maar vanwaar komt die nu? "Van Calvin Stengs. In mijn eerste wedstrijden vroegen medespelers zich af of het wel zou lukken met mij, zo'n jonge gast", verklaart hij in GvA.

"Na de match tegen Standard, toen we eigenlijk het ­middenveld domineerden, gaf hij me die naam. Maar het is Bully , op zijn Engels. In de betekenis van baasje, pestkop."

Zelf werkt hij ook aan zijn lichaam in de gym. “Wel een beetje, ja, in vergelijking met het begin van het seizoen. Het is ook door te spelen dat je merkt hoe je precies in duel moet gaan. Ik ben niet de grootste, dus ga ik niet schouder aan schouder met Vincent Janssen. Maar op een andere manier kan ik mijn duel wel winnen. Belangrijk is vooral dat ik gretig ben.”