Ajax? Jean Kindermans verlaat Anderlecht en is in beeld bij Belgische concurrent

Het avontuur van Jean Kindermans bij RSC Anderlecht zit er zo goed als op. Zijn contract werd er niet verlengd.

Jarenlang was hij de sterke man voor de jeugd bij RSC Anderlecht, maar zijn contract werd niet verlengd bij paars-wit.

En dus kon hij uitkijken naar een nieuwe opdracht, terwijl hij aan een opzegtermijn bezig is. Ajax Amsterdam was een vaakgenoemde naam.

© photonews

Ondertussen lijkt hij echter mogelijk op weg te zijn naar een andere Belgische ploeg. Volgens Het Nieuwsblad was er een goed gesprek met ... Antwerp.

De 58-jarige Kindermans is nog steeds ambitieus en na 17 jaar bij Anderlecht zou hij dus naar een andere Belgische ploeg kunnen.

Snel duidelijkheid?

Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van Kindermans. Sterke man Fredberg wil ook nog een poging doen om hem alsnog in Anderlecht te houden.

De komende weken en maanden zal veel duidelijk worden, in het voorjaar van 2024 is de opzegperiode van Kindermans voorbij.