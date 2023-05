De moeilijke dagen van Deila: 'Uitgestelde training en slotmatch niet op de bank'

Het zijn geen plezante dagen voor Ronny Deila bij Standard. Zijn mogelijke overstap naar Club Brugge hangt als een donkere wolk boven Sclessin.

Dinsdag was de training van Standard om 11 uur gepland, maar die kon maar om 13 uur van start gaan. Deila was zondag een wedstrijd in Scandinavië gaan bekijken, maar zijn terugvlucht werd van maandagavond verplaatst naar dinsdagmorgen.

De training laten vallen wou de Noor niet, ook al is zijn ploeg al zeker dat het geen Europees ticket meer kan pakken in de Europe Play-Offs.

Volgens La Dernière Heure heeft Standard ook gekozen om Ronny Deila de laatste match van dit seizoen niet te laten coachen, als officieel bekend raakt dat hij de overstap naar Club Brugge maakt. De club wil onrust met de supporters voorkomen.

Deila wordt dag na dag meer en meer genoemd als de nieuwe trainer van Club Brugge volgend seizoen. Volgens Het Laatste Nieuws is de deal zo goed als volledig rond, maar Deila blijft voorlopig ontkennen.

Voor Standard zou het vertrek van Deila een stap achteruit zijn. Hij had de ploeg dit seizoen weer helemaal op de rails gekregen. De enige troost die de Rouches hebben is dat ze 2 miljoen euro uitstapclausule ontvangen van blauwzwart.