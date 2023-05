KV Mechelen wil beresterke defensieve middenvelder oppikken in Limburg

KV Mechelen heeft twee topprioriteiten voor de komende transferzomer: een spits uiteraard, maar ook een defensieve middenvelder. Voor die positie lijken ze iemand gevonden te hebben.

Bij STVV is Mory Konaté immers einde contract en zoals hij al meerdere malen aangaf, zal hij zijn contract niet verlengen. De beresterke verdedigende middenvelder was een sterkhouder bij de Truienaars en is gegeerd wild.

KV Mechelen informeerde volgens HBvL al bij zijn makelaar. Hij zou de vervanger van Birger Verstraete moeten worden, die deze zomer terugkeert naar Antwerp. De vijfvoudige Guinese international zal waarschijnlijk wel nog meer aanbiedingen krijgen.