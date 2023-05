Transfer komt dichterbij: Club Brugge zet héél productieve middenvelder hoog op verlanglijstje

Zoals we begin mei al konden melden, heeft Club Brugge interesse voor de Noorse international Hugo Vetlesen. De 23-jarige middenvelder staat hoog op het lijstje van blauw-zwart, zo blijkt nu.

Vetlesen speelt voor Bodo/Glimt, waar hij al 116 matchen voor afwerkte en 31 goals scoorde en 34 assists gaf. Bij de huidige leider in de Noorse hoogste klasse heeft hij nog een contract tot 2025, maar dat mag geen probleem vormen.

De concurrentie is wel groot, want naast Feyenoord hebben ook Rennes, Genoa en Borussia Dortmund een oogje op hem laten vallen. De technisch sterke middenvelder komt veel in de box en scoort ook makkelijk.

Bij Club stond hij in de winter al op de radar. De eenmalige international scoorde vorig seizoen 20 keer en gaf 23 assists in 53 matchen. Dit seizoen zit hij al aan 5 en 2 in 22 wedstrijden.