Maskers vallen af bij Standard: CEO Pierre Locht moet een en ander toegeven

Ronny Deila is officieel de nieuwe trainer van Club Brugge. Deila en Standard ontkenden de voorbije weken alles, maar dat blijkt niet te kloppen.

Standard organiseerde een persconferentie om toelichting te geven bij het vertrek van Ronny Deila richting Club Brugge. “Deila heef ons op de hoogte gebracht van zijn beslissing om ons te verlaten voor Club Brugge. Club heeft gisterenavond contact met ons opgenomen. Tussen gisterenavond en deze ochtend zijn alle details afgehandeld”, klinkt het bij Pierre Locht.

Dat ze van niks wisten klopt niet. “We waren op de hoogte sinds meerdere weken van de interesse van Club. Ronny heeft ons toen op de hoogte gebracht. Het is altijd onze bedoeling geweest om hem hier te houden. We hebben daarvoor ook het maximale gedaan. Maar voilà, het is een keuze waarvan hij vond dat hij ze moest maken. Natuurlijk zijn we ontgoocheld, we hadden op hem gerekend om dit project met hem verder te zetten. Maar ook zonder Ronny gaat dit project verder.”

Hoe de onderhandelingen tussen Deila en blauwzwart verlopen zijn weet Locht niet. “Ik denk dat het geen ondoordachte beslissing is geweest van hem om van de ene grote naar de andere grote topclub over te stappen. Alles is correct verlopen, ook al zijn we ontgoocheld door zijn beslissing. De redenen van zijn keuze zal hij zelf moeten geven.”