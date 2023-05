Schitterende anekdote over Ronny Deila: na nederlaag bij... Club Brugge stopte Standard-coach met spelers in een feestzaal!

Ronny Deila is nog steeds dé topkandidaat om de nieuwe coach van Club Brugge te worden. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert hopen dat de Noor het groepsgevoel terug in de kleedkamer kan brengen. Ook bij Standard is het hem met verve gelukt. En het moet gezegd: zijn methodes zijn héél opvallend.

Het Laatste Nieuws komt met een schitterende anekdote op de proppen. Het is geen geheim meer dat Ronny Deila de riem wil lossen door funtrainingen - minstens eentje per week - te organiseren of de groep regelmatig samen een activiteit te laten organiseren. Maar wat er op twaalf maart gebeurde na een 2-0-nederlaag bij Club Brugge is héél opvallend.

Deila had op de terugweg van West-Vlaanderen een zaaltje afgehuurd (in Nossegem, nvdr.) om de gedachten van de spelers te verzetten. Bij een overwinning was het wellicht leuker geweest, maar ook een nederlaag wordt gemakkelijker verteerd met een pint bier.

Banale zet, maar...

Het lijkt een banale zet, maar zo'n activiteiten en andere trucjes zorgen ervoor dat de Luikse spelersgroep voor elkaar door het vuur ging. En nog belangrijk: voor de coach door het vuur ging. Vincent Mannaert mag alvast enkele eigenaars van zaaltjes contacteren...