Analist haalt staalhard uit naar Ronny Deila

Bij het bestuur en de fans van Standard viel de overstap van Ronny Deila naar Club Brugge niet in goede aarde. Bij één analist is de transfer ook in het slechte keelgat geschoten. Dit vooral de manier waarop erover werd gecommuniceerd door Ronny Deila.

"Bij de uitspraken van Ronny Deila in Westerlo hadden we toen al grote vragen", zegt Peter Vandenbempt tegenover Sporza. "De berichten waren toen al te concreet. Ook vanuit Standard werd niet meer ontkend dat er contacten waren tussen de trainer en Club Brugge."

Enerzijds heeft Vandenbempt wel begrip. "Ik begrijp wel dat hij in een zeer moeilijke situatie verzeild zat, want het is hoogst vervelend dat het nieuws over de onderhandelingen werd uitgelekt. Vooral omdat Deila nog een thuiswedstrijd moest spelen met Standard. De supporters reageerden ook heel erg emotioneel en negatief."

Anderzijds haalt hij ook staalhard uit naar de nieuwe trainer van Club Brugge. "Maar het is not done om erover te liegen. Er zijn vele manieren om niet in te gaan op de geruchten. Hij zei: "Ik heb hier nog een contract en ben hier gelukkig." Op een paar dagen zal hij gelukkiger geworden zijn bij Club Brugge."