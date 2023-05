De man die Gheysens naar de Bosuil loodste doet nu een opmerkelijke bekentenis: "Hij was al veel langer aan zet"

Paul Gheysens heeft Antwerp helemaal uit het moeras getrokken met zijn financiële inspanningen. De grote man van Antwerp deed dat in het begin van achter de schermen. Niemand wist wie die anonieme geldschieter was die The Great Old zijn licentie liet halen. Niemand, behalve Patrick Decuyper...

Decuyper landde in 2015 bij Antwerp, maar stelde al snel vast dat hij niet kapitaalkrachtig genoeg was om de enorme schuldenberg weg te werken. En dus ging de voormalige CEO van de club aankloppen bij Gheysens. "Ik besefte dat er met Antwerp, in combinatie met die geweldige stad, een enorme goudmijn te ontginnen viel", klinkt het in Het Nieuwsblad. Gheysens twijfelde niet lang toen Decuyper hem vroeg mee in het verhaal te stappen. “Na nauwelijks drie minuten zei hij: Ik ga dat doen. Ik wist dat Gheysens een vermogend man was die stadions bouwde - zie maar naar de Ghelamco Arena die er toen al stond. Dat hij ook interesse toonde in het spelletje verraste mij compleet." Maar Gheysens wou anoniem blijven. “Velen denken tot op de dag van vandaag dat Gheysens in het promotieseizoen 2016-2017 pas zijn intrede deed, maar hij was al veel langer aan zet. Op burgemeester Bart De Wever en misschien nog een tussenpersoon na wist niemand hiervan."