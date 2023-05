Toby Alderweireld ziet één grote teleurstelling bij Antwerp: "Ik snap dat niet"

Toby Alderweireld kan zondag met Antwerp de titel pakken. En dat in zijn eerste seizoen in België, het doet hem toch wat.

Met winst thuis tegen Union is de titel helemaal binnen voor Antwerp komende zondag. Voor het eerst in 66 jaar kan Antwerp nog eens de titel pakken en voor het eerst in zijn geschiedenis ook de dubbel.

Het woord titel wil Alderweireld nog niet uitspreken, om het lot niet te veel te tarten. Maar ook voor hem is het van groot belang. "Puur als prijs zet ik het helemaal bovenaan", zei de kapitein bij Sporza.

Sfeertribune twee

Eén iets betreurt Alderweireld wel, het feit dat sfeertribune 2 al heel het seizoen gesloten is. "Ik snap niet dat zoiets zo lang kan duren. En dat ligt niet aan de club", zei Alderweireld.

Hij wil dan ook een warme oproep doen aan de mensen die wel kunnen zorgen dat die tribune weer open kan. "Laat het in orde komen, want er zijn heel wat mensen die er zondag graag willen bij zijn die we nu moeten teleurstellen."