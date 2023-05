Na de gelukwensen nu de rekening: Antwerp moet ex-coach nog half miljoen

Brian Priske wenste Antwerp deze week nog veel geluk voor hun titelmatch tegen Union, maar achter de schermen ligt de Deen nog stevig in discussie met de club. Al werd hij onlangs wel in zijn gelijk gesteld.

Priske eiste nog ruim 500.000 euro loon, vakantiegeld, wedstrijdpremies en ontslagvergoeding van Antwerp. Daar pleitten ze dat hij eigenlijk niet ontslagen is geweest, maar Priske zijn advocaten konden sluitende bewijzen neerleggen dat dat wel het geval was.

De arbeidsrechtbank van Antwerpen gaf hen daarin gelijk. The Great Old zou dus het half miljoen euro nog moeten overmaken aan Priske, maar er is nog beroep mogelijk. Bij Antwerp blijven ze volhouden dat hij geen officieel ontslag heeft gekregen.