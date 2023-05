De handleiding voor de laatste speeldag: dan is Antwerp, Union of Genk landskampioen

Zondag 4 juni wordt een razend spannende speeldag. Zowel Antwerp, Union als Genk kunnen nog kampioen spelen.

Na 5 speeldagen in play-off 1 staat Antwerp nog steeds op kop. Het telt 46 punten. Dat is even veel als Union, maar die kregen bij de start van de play-offs na de deling van de punten een half punt extra.

Genk staat 3e en volgt op een punt van Antwerp en Union en maakt ook nog kans op de titel. Club Brugge telt 33 punten en is al een tijdje uitgeschakeld voor de titel.

Op de laatste speeldag zal alles beslist worden. Union ontvangt Club, terwijl Antwerp op hetzelfde moment naar Genk moet.

© photonews

Programma speeldag 6:

04/06 om 18.30 uur: Union-Club Brugge

04/06 om 18.30 uur: Genk-Antwerp

Antwerp is kampioen als ...

... het wint van Genk;

... het op Genk gelijkspeelt en Union wint niet van Club.

Union is kampioen als ...

... het wint van Club en Antwerp doet dat niet tegen Genk.

Genk is kampioen als ...

... het wint van Antwerp en Union wint niet van Club.