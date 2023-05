Neemt Deila ook nog speler van Standard mee naar Brugge? 'Hij is er niet tegen'

Ronny Deila is niet langer coach van Standard. De Noor gaat volgend seizoen bij Club Brugge aan de slag en zal een woordje te zeggen hebben in de transfers van blauw-zwart. Zo wil hij een speler, die dit seizoen bij Standard actief was, meenemen.

Het is de Waalse transferspecialist Sacha Tavolieri die met het nieuws op de proppen komt dat Steven Alzate mogelijk mee verhuist naar Brugge. Deila wil hem er graag bij en heeft al gediscussieerd met de middenvelder over een mogelijke transfer. De Colombiaan van 24 zou ook gewonnen zijn voor het idee. Standard huurde hem dit seizoen van Brighton, waar hij nog één jaar onder contract ligt. Zijn marktwaarde wordt geschat op 4,5 miljoen euro. Club Brugge zou zijn nieuwe coach alvast een plezier willen doen en de onderhandelingen starten zodra het seizoen is afgelopen.