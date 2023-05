Done deal: AA Gent steekt Standard de loef af en gaat shoppen bij Antwerp

Het wordt een interessante transferzomer, zoveel is duidelijk. En de ploegen vissen daarbij ook geregeld in dezelfde vijver.

Standard gaf eerder al aan dat het zich deze zomer wil versterken, om mee te kunnen spelen voor play-off 1.

Het had daarvoor gesprekken aangeknoopt met Pieter Gerkens, die einde contract is bij Antwerp en eerder ook al bij Anderlecht en Genk speelde.

© photonews

De 26-jarige middenvelder kan zelf kiezen waar hij heen trekt en zou zeker niet tegen een overstap naar Luik zijn.

Toch is een en ander ondertussen helemaal anders gelopen, want zoals we een paar dagen geleden al wisten te melden ligt KAA Gent in polepositie.

Gent haalt het

De deal is ondertussen zo goed als rond. Hun voorstel was voor de middenvelder financieel aantrekkelijker.

Gerkens had een vrij lijvig contract bij Antwerp en dus zijn de Buffalo's een logische volgende stap in zijn carrière.