🎥 UPDATE: twee heldere boodschappen én momenten waarop het compleet los gaat bij clash Genk-Antwerp

Ook bij Genk zijn ze helemaal klaar om een gooi te doen naar de titel. Niet enkel de spelers, maar de hele club. Vooraf energie genoeg, uitkijken of dat ook overslaat op het veld.

Bij tegenstander Antwerp hadden ze al een nieuw indrukwekkend uitzwaaimoment achter de rug. Genk mocht niet achterblijven en voor de thuisploeg is de doortocht van de spelersbus hét moment waar het voor de match naar uitkijken is. De Genkse fans, allen uitgedost in blauw en wit, ontvingen hun helden als een ware mensenzee.

Wanneer die bus dan onder begeleiding passeerde, ging het dan ook helemaal los: bengaals vuurwerk, bommetjes, de clubkleuren die één grote rookzone vormden. Vanuit de bus namen ook de spelers filmpjes om dit moment vast te leggen. Soms was het voor de supporters zelfs kwestie om toch een rijtje achteruit te springen.

Kwestie om niet geraakt te worden door één of ander voorwerp en alles veilig te laten verlopen. Dat gebeurde uiteindelijk ook wel. Door die mensenzee de Cegeka Arena binnenwandelen, was voor spelers en stafleden zeker een moment om niet te vergeten. De sportieve strijd om de titel kan nu helemaal losbarsten.

Update: ook bij de veldbetreding bij de twee ploegen zat de sfeer er uiteraard enorm goed in. Beide supportersclans kwamen ook met toepasselijke boodschappen via spandoeken: 'Alles boven Genkse trots' aan de ene kant en 'Rise to the occasion' aan de andere kant.

Net wanneer het erop leek dat de sfeeractie vlak voor de aftrap ten einde was, kwamen de Antwerp-fans nog met een 'specialleke'. De dosis bengaals vuur die de Antwerpenaren elke keer weer bij hebben, blijft opmerkelijk.