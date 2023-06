Didier Lamkel Zé heeft zijn antwoord klaar over wie vandaag kampioen wordt

D-Day in de play-offs van de Jupiler Pro League. Vanavond weten we wie de opvolger wordt van Club Brugge als landskampioen.

Het is razendspannend in de play-offs van de Jupiler Pro League. Drie van de vier deelnemende ploegen kunnen vanavond nog de hoofdprijs pakken.

Antwerp is de enige die het heft nog in eigen handen heeft. Als zij winnen op bezoek bij KRC Genk, dan zijn ze hoe dan ook kampioen. KRC Genk en Union SG kunnen nog de titel pakken, maar moeten dan rekenen op een gunstig resultaat in de andere wedstrijd.

De voorbije week werden al heel wat mensen uit het voetbalwereldje gevraagd wie kampioen wordt. Iets meer dan de helft van alle prominenten denkt dat Union SG zich vandaag tot kampioen zal kronen.

De Zondag vroeg ook aan Didier Lamkel Zé wie er vandaag kampioen wordt in de Jupiler Pro League. De Kameroener had een typisch antwoord klaar. “Sorry, maar de Belgische competitie interesseert mij niet”, klonk het.