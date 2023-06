Dimitri De Condé legt uit waarom het zoveel mooier is als KRC Genk kampioen speelt

KRC Genk staat momenteel derde in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Wouter Vrancken maakt op de slotspeeldag nog kans op de titel.

Zelf moeten ze winnen tegen leider Royal Antwerp FC, maar dat is nog geen garantie voor KRC Genk dat ze de titel pakken. Als Union SG wint van Club Brugge en Antwerp verliest, dan zijn de Brusselaars de nieuwe landskampioen.

Voor Head of Football Dimitri De Condé zou het bijzonder mooi zijn dat KRC Genk de titel pakt. Veel mooier dan voor de andere clubs en daar zit de juridische vorm van KRC Genk, dat een vzw is, voor iets tussen.

“Wij hebben allemaal hetzelfde streefdoel: we willen KRC Genk zien groeien. Eigenlijk zijn we het verlengstuk van onze supporters”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Dat is het mooie: als wij prijzen pakken, dan gaat het profijt niet naar individuen maar naar onze gemeenschap. Daarom zeg ik ook: zolang KRC Genk ambitieus is en ik voel dat we kunnen groeien, denk ik niet aan vertrekken.”