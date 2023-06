"Zijn verdienste is heel groot": Paul Gheysens spreekt over dé architect (en het is niet van Bommel) en laat zich ferm uit over Club Brugge

Na een ongelooflijke thriller was het alsnog Antwerp die de titel pakte in Genk en mocht gaan vieren op de Bosuil. En dus waren ook de sterke mannen heel blij.

Paul Gheysens mocht na twee keer de Beker van België nu ook een titel vieren met Royal Antwerp FC, de eerste in heel lange tijd voor The Great Old.

En dus was de 69-jarige sterke man blij, al bleef hij rustig: "Ik ben niet de man die gaat zweven, maar dit is fantastisch. Dit had ik niet meer verwacht."

Gheysens loofde vooral het werk van Marc Overmars: "Hij is echt een speciale. Zijn verdienste in deze titel is heel groot. Mark van Bommel? Marc Overmars heeft hem vooral groter gemaakt."

De staf deed zijn werk, het team ook: "Ze moeten ook durven en kunnen meegaan in het verhaal. Dit is een hele mooie prestatie."

Raar woord

En met dank ook een beetje aan Club Brugge op de slotspeeldag, omdat de Bruggelingen gingen winnen bij Union SG.

Alles koek en ei tussen beide clubs nu? "Ze hebben het goed gedaan, maar bedanken? Dat blijft een raar woord."