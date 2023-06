Belofte maakt schuld: Royal Antwerp FC moedigt staflid aan na straffe taal

Royal Antwerp FC heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Na de beker pakte het afgelopen weekend ook de landstitel.

Het werd het seizoen van Royal Antwerp FC in de Jupiler Pro League. De ploeg van voorzitter Paul Gheysens pakte zowaar de dubbel. Een knappe prestatie in een seizoen met een ongelofelijk spannende ontknoping.

Head of Scouting Joachim Vercaigne was dit jaar voor het tweede seizoen aan de slag bij The Great Old. Daarvoor oefende hij die taak uit bij Club Brugge, de landskampioen van de voorbije drie seizoenen in de Jupiler Pro League.

Vercaigne had beloofd dat hij te voet naar huis zou gaan als Antwerp de dubbel pakte. Belofte maakt schuld, want het was dit seizoen raak. En dus vertrok Vercaigne woensdag te voet naar huis.

De West-Vlaming woont echter in Merkem, een dorp in Houthulst. Goed voor een wandeling van maar liefst 130 kilometer. Hij heeft dus nog een serieuze weg af te leggen. Het is uitkijken of Vercaigne een belofte zal doen voor volgend seizoen...