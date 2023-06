Gerkens houdt zich niet in bij voorstelling door KAA Gent: "Daar heeft Vanhaezebrouck nood aan"

Pieter Gerkens werd deze week aangekondigd als versterking voor KAA Gent. Vandaag werd hij door de club voorgesteld aan de pers.

Gerkens mocht transfervrij vertrekken bij Royal Antwerp FC. Hij is al enkele maanden geblesseerd. “Voor die blessure speelde ik elke wedstrijd. We dachten ook dat ik snel kon terugkeren, maar dat was niet het geval. In februari bleek, na enkele gesprekken, dat mijn wegen met die van Antwerp zouden scheiden. Ik heb dan de knop snel omgedraaid en naar de toekomst gekeken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Gerkens zet zijn revalidatie verder bij KAA Gent. De bedoeling is dat hij tijdens de voorbereiding honderd procent fit geraakt. Eén van de grootste drijfveren om Gent boven Standard te kiezen was de samenwerking met Hein Vanhaezebrouck. “Hein is een van de redenen dat ik hier heb getekend", aldus Gerkens. “Ik ken zijn manier van denken, weet dat ik in zijn speelstijl pas. Mijn spelintelligentie en loopvermogen zijn grote troeven - daar heeft Vanhaezebrouck nood aan.”

Over de reden waarom het Standard ook niet werd is Gerkens duidelijk. “Omdat AA Gent een stabiele, standvastige club is. We spelen elk jaar Europees, doen bovenin mee. Dat zijn factoren die het voor mij een behoorlijk makkelijke beslissing maakten.”