Hoe zit het met Vertonghen? Tedesco reageert

Jan Vertonghen heeft een groot gebrek aan matchritme. Doordat RSC Anderlecht geen play-offs speelde is het allemaal wat koffiedik kijken.

Domenico Tedesco heeft zich uitgelaten over de zaak. Volgens hem kan het wel degelijk dat Jan Vertonghen 'gewoon' speelt op zaterdag tegen Oostenrijk.

"52 dagen zonder officiële wedstrijd? Dat is zeker en vast lang. Maar als er eentje is die daar mee aan de slag kan, dan is het Jan", aldus Tedesco in een reactie op een persconferentie vrijdag.

Positionering

"Hij weet hoe hij moet bewegen, zich positioneren om te compenseren voor zijn gebrek aan matchritme. Hij heeft alleen getraind en het goed gedaan."

"Als er een spelers is waar ik vertrouwen in heb dat hij ermee kan omgaan, dan is het Vertonghen." Vertonghen wordt wel geen kapitein, dat zal Courtois of Lukaku zijn volgens de oefenmeester.