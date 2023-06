Irakees toptalent op weg naar Gent? "Ik blijf sowieso niet in Irak, het is of België, of..."

Het gaat om Ali Jasim. Een Irakees toptalent van Al-Kahrbaa Club. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou Gent een voorstel van zo een 200.000 euro gestuurd hebben naar de Irakese club voor de polyvalente aanvaller.

De 19-jarige speler kan op beide flanken uit de voeten, maar kan ook als centrumspits spelen. De bedoeling is dat hij eerst zal uitkomen voor Jong Gent, om vervolgens de stap te zetten naar de A-kern.

Zelf gaf hij voor Irakese media al toe met de Oost-Vlaamse club te spreken. "Gesprekken zijn begonnen met een Belgische club. Inshallah, ik blijf niet in de Irakese competitie spelen. Het is ofwel de Turkse, ofwel de Griekse, ofwel de Belgische competitie."

Het is dus nog niet zeker dat Gent het talent binnenhaalt, want volgens Romano zouden er "andere clubs in België en Zwitserland" hem willen binnenhalen. Over welke clubs het gaat, is momenteel nog niet duidelijk.

Ali Jasim to @winwin_iraq:



"Negotiations have begun with the Belgian club. I sat down with my agent about a week ago and he said there are offers in Europe. InshaAllah I won't stay in the Iraqi league. Either the Turkish, Greek or Belgian league."



🇮🇶 🔜 🇹🇷 ➖ 🇬🇷 ➖ 🇧🇪❓ pic.twitter.com/OxCjavFyxM