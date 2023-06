Analist over nieuwe ploeg over Noa Lang: "Ben benieuwd, scouts zien dat toch ook"

Noa Lang wil deze zomer vertrekken bij Club Brugge. Het maakt hem zelfs weinig uit naar waar, als hij maar weg is in de Jupiler Pro League.

Noa Lang is duidelijk: het is tijd voor een vertrek bij Club Brugge. Al is het moeilijk in te schatten waar hij heen kan of moet. Zeker ook omdat blauwzwart toch wel de nodige miljoenen voor hem zal willen opstrijken.

“Ik ben benieuwd naar de nieuwe club van Noa Lang”, stelt analist Peter Vandenbempt bij Het Nieuwsblad. Er is bij de Nederlander immers veel meer om te bekijken dan louter zijn sportieve prestaties.

“Scouts hebben ook gezien dat los van zijn niet uitzonderlijke statistieken er ook te vaak een probleem is met zijn attitude op het veld, dat Lang zichzelf uit de match moppert en molenwiekt. Niets mis met wat provocatie en entertainment, maar tegenover een miljoen of twintig moet wel wat rendement staan.”

Vandenbempt weet wel hoe Lang zijn carrière zag. “Lang zag het zo: eerst een goeie club in een sterke competitie en dan als een grote jongen bij de absolute top. En dan de Ballon d’Or. En dan het vingertje op de lippen. Wordt vervolgd.”