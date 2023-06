RWDM reageert geheimzinnig op 'komst van Eden Hazard'

Het was het nieuws afgelopen zaterdag. Eden Hazard zou volgend seizoen aan de slag gaan bij promovendus RWDM.

Het was de Franse sportkrant L’Equipe die het gerucht zaterdag de wereld in stuurde. Eden Hazard zou naast definitief stoppen met voetballen of een vertrek naar de MLS overwegen om terug te keren naar de Jupiler Pro League voor een allerlaatste seizoen.

Zijn keuze zou daarbij vallen op promovendus RWDM, vorig seizoen kampioen in de Challenger Pro League. De reden daartoe was simpel: broer Kylian speelt er en de twee willen nog eens een jaartje samen voetballen.

Hazard liet zaterdagavond al een reactie horen op het gerucht. Hij deed er echter bijzonder vaag over en ontkende het in ieder geval niet. Ook bij RWDM zelf blijven ze bijzonder op de vlakte over het onderwerp.

“Het is een leuk gerucht, maar laten we realistisch zijn”, was het enige wat ze aan Sudinfo lieten weten over de zaak. Een transfersom moeten ze alvast niet betalen, want Hazard vertrekt transfervrij bij Real Madrid. Enkel over het loon zal er stevig gesproken moeten worden.