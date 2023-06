Carl Hoefkens maakt straffe vergelijking tussen Standard en Club Brugge: "We zullen ze vinden"

Carl Hoefkens werd woensdag voorgesteld bij Standard. Hij scoorde door de persconferentie in het Frans te voeren.

Jullie gaan af en toe wel lachen met mijn Frans zei Hoefkens, maar het zal zeker verbeteren tijdens de loop van het seizoen. Hoefkens veroverde alvast de Waalse harten met zijn inspanningen om in het Frans te praten.

Hij werd uiteindelijk gekozen uit meer dan 70 sollicitanten, zo gaf Fergal Harkin mee. Het wordt wel heel wat anders dan werken bij Club Brugge, waar toch een pak meer middelen voorhanden zijn om transfers en zo te doen.

“Ik wou er per se maandag al aan beginnen om samen met Fergal zoveel mogelijk spelers te bekijken, de kern te overlopen en te zien welke spelers van de Académie kunnen doorstromen. Het is niet erg dat hier minder middelen dan bij Club Brugge zijn. We moeten misschien harder werken om spelers te vinden, maar we zullen ze vinden”, zei Hoefkens.

Hoefkens kreeg ook de nodige complimenten voor zijn aanstelling. “Toen mijn komst naar Standard officieel werd, heeft iedereen bij Club mij succes gewenst. Ook Mannaert en Verhaeghe. Het was onmogelijk om neen tegen Standard te zeggen. Ik heb nochtans met enkele andere clubs gepraat. Maar dit vond ik de beste keuze. Ik moest niet lang twijfelen.”