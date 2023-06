Fredberg gaat in op advies en zet spits op zijn lijst die furore maakt in België, maar ook concurrentie voor Anderlecht

Aan Fredberg om Anderlecht aan de nodige spitsen te helpen die straks voor paars-wit furore en doelpunten kunnen maken. Dat is al niet zo simpel gebleken.

Enkele transfertargets kunnen niet gehaald worden, maar er zijn nog altijd voldoende opties over. Wat voor volgers van het Belgische profvoetbal wel een opportuniteit lijkt, is Thierno Barry van SK Beveren. De jonge Fransman scoorde het voorbije seizoen met de ogen dicht in de Challenger Pro League.

Onder meer podcaster Gilles Mbiye-Beya lanceerde al het idee om hem naar Anderlecht te halen. En wat blijkt? Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Fredberg nu wel degelijk Barry op zijn lijstje gezet, samen met Josh Maja (Bordeaux) en Evan Guessand (Ajaccio).

🇫🇷🟣Infos #RSCA

En quête d'un 2e attaquant pour épauler (le transfert souhaité de) Kasper #Dolberg, les Mauves ont noté le nom de Thierno #Barry aux côtés de Josh Maja & Evan Guessand dans la short-list.#WaaslandBeveren veut 2M€.

🔵En #Ligue1, le #RCSA est aussi intéressé. #JPL pic.twitter.com/92XF6Qoptu — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 23, 2023

Als Anderlecht beslist om volop voor Barry te gaan, moet het twee miljoen euro op tafel leggen. Het krijgt dan wel met concurrentie af te rekenen, want ook het Franse Strasbourg zou in hem geïnteresseerd zijn.