Kompany legt zijn transferfilosofie uit waarmee hij zijn huidige spelers scherp houdt: "Je mag niet te comfortabel worden"

Vincent Kompany heeft het met Burnley fantastisch gedaan in The Championship. Nu moet hij zijn kunstjes gaan tonen in de Premier League. Hij moet zijn kern dus versterken en hij legt daarbij zijn transferfilosofie uit.

Kompany viste vorig seizoen veelvuldig in de Belgische vijver, maar kan hij dat ook dit seizoen doen? "Ik heb altijd tegen mijn spelers gezegd: jullie concurreren met elke speler ter wereld die betaalbaar is voor Burnley Football Club", vertelde hij aan Gary Neville in zijn podcast.

"Als ons budget pakweg 10 miljoen is, dan moet jij beter zijn dan eender welke speler die 10 miljoen waard is. Daarbij houd ik rekening met karakter, teamcohesie, clubverdiensten - die moet je altijd respecteren - maar als speler mag je niet te comfortabel worden."

Daarmee wil Kompany zeggen dat zijn spelers niet op hun lauweren mogen rusten nu velen voor het eerst een titel gepakt hebben. "Ik wil zien hoe iedereen terugkeert uit vakantie en zich staande houdt in de Premier League. We gaan niet de markt op voor een speler die een beetje beter is. Neen, daarvoor hebben we nog te veel jongens met groeimarge. Wel kijken we altijd rond naar jongens met potentieel."