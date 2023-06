Standard vermijdt drama dankzij eigenaar, maar...

Standard hing een tijdelijk transferverbod boven het hoofd omdat ze niet aan de licentievoorwaarden voldeden. Eigenaar 777 Partners heeft echter een kapitaalsverhoging doorgevoerd.

777 Partners pompt 13,7 miljoen euro extra in de Luikse club. Zo voldoet Standard zeker aan alle licentievoorwaarden en kan het "met een gerust hart naar de toekomst kijken".

De licentiecommissie eiste namelijk een structurele verbetering van het eigen vermogen van de club. Anders dreigde een tijdelijk transferverbod voor de Luikenaars.

"Deze kapitaalsverhoging stelt de club in staat om met een gerust hart naar de toekomst te kijken, terwijl we ons bewust zijn van het werk dat nog gerealiseerd moet worden om onze doelstellingen te bereiken", klinkt het in een persbericht.

Carl Hoefkens wordt er niet meteen door gerustgesteld. De nieuwe trainer van de Rouches wacht op transfers, maar zijn bestuur heeft slechts 4 miljoen vrijgemaakt voor nieuwe spelers. Standard mikt dan ook op transfervrije spelers, zoals Romaine Mundle, die gisteren tekende.