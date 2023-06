Club Brugge heeft de knoop doorgehakt over speler: einde van een altijd al moeilijk huwelijk nabij

Club Brugge en Youssouph Badji willen definitief uit elkaar gaan. En zo komt er sneller dan verwacht een einde aan een altijd lastig huwelijk.

Club Brugge rekent niet meer op de diensten van Youssouph Badji. Zijn mogelijke nieuwe bestemming word Charleroi, het team dat hem vorig jaar ook al gebruikte op huurbasis.

De Zebra's hebben wel besloten om de dure aankoopoptie niet te lichten op de 21-jarige aanvaller van blauw-zwart. Toch zijn ze volop aan het praten om hem wel over te nemen, voor een lager bedrag.

Afgelopen seizoen deed Badji het zeker niet slecht bij Charleroi, met onder meer vijf doelpunten in 26 wedstrijden. Bovendien lijkt hij bij de Zebra's zeker nog groeimarge te hebben.

De Senegalees zijn waarde wordt op Transfermarkt rond de 1,5 miljoen euro geschat, maar gezien een in juni 2024 aflopend contract bij Club Brugge lijkt dat te veel voor Charleroi.

Club Brugge lijkt in ieder geval niet meer op hem te rekenen. Ze kochten hem in januari 2020 zelf over van Casa Sports, in oktober 2020 was zijn marktwaarde plots tot 5 miljoen euro gestegen.