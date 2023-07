Antwerp lijkt zijn hand te hebben overspeeld, kamp Mintjens reageert furieus

Antwerp heeft in een statement naar zijn fans ongemeen hard uitgehaald naar Tania Mintjens, eigenares van de gronden waarop de bewuste tribune staat, en haar advocaten. Die hebben nu gereageerd en kunnen uiteraard de woorden van The Great Old niet appreciëren.

Mintjens had een voorstel gedaan, maar Antwerp reageerde dus met een brief die als oorlogsverklaring kan gelezen worden. “De deur bleef openstaan voor overleg, maar met dit communiqué heeft Antwerp ze gesloten”, reageert Francis Vanderhoydonck, de zaakwaarnemer van Tania Mintjens, bij Het Nieuwsblad. “Proberen ze op deze manier de zwartepiet in het kamp van mevrouw Mintjens te steken? Ik weet niet wat het opzet van de club is. Maar als ze de discussie publiekelijk willen voeren, dan gaan wij die niet uit de weg." Mintjens heeft altijd gezegd dat ze het beste voor heeft met de club. "Wij hebben er geen probleem mee om transparant te zijn en de communicatie, met nodige documenten, indien nodig, op tafel te leggen. Dan zal blijken wie redelijk of onredelijk is.”