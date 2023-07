Dezelfde achtergrond als Aurélio Buta, maar voorlopig niet hetzelfde parcours

Dezelfde positie als Aurélio Buta die van Antwerp naar Eintracht Frankfurt ging. Spijtig genoeg voor hem (voorlopig) niet hetzelfde parcours.

Zowel Fabinho van STVV als Aurélio Buta, voormalig Antwerp, Eintracht Frankfurt komen uit de jeugdopleiding van Benfica, waren Portugees jeugdinternational en probeerden hun carrière te lanceren via België.

Ondanks heel wat blessureleed kon Buta een transfer afdwingen naar Eintracht Frankfurt waar hij na een aanpassingsperiode en blessures zich in het team kon werken. Daar liet hij weer zien waarom hij op een zeker moment één van de beste rechtsbacks in de Jupiler Pro League was.

Het verhaal van Fabinho van STVV zal voorlopig niet dezelfde weg ingaan. De verdediger kwam vorige zomer transfervrij over van Benfica, maar kon zich nooit doorzetten bij de Limburgers. Fabinho en STVV besloten dan ook om zijn contract in onderling te ontbinden.

“Fabinho arriveerde vorige zomer op Stayen. Sindsdien had hij het echter moeilijk om zich aan te passen aan de Belgische competitie. Daarom wilde hij graag terugkeren naar Portugal, waar hij ook dichter bij zijn familie is. We wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière”, aldus sportief directeur Andre Pinto.