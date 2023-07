Toenadering in belangrijk dossier: Antwerp maakt naarstig werk van absolute toptransfer

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. Het heeft een paar grote werven klaar staan, in eentje is er stilaan toenadering.

Het dossier van Calvin Stengs lijkt steeds meer in de goede richting te lopen. Hij werd afgelopen seizoen gehuurd door Antwerp van OGC Nice en lijkt ook langer te willen blijven.

De spelmaker deed het goed in Antwerpen en wil graag blijven bij The Great Old. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in Frankrijk.

© photonews

Ooit werd hij nog voor vijftien miljoen euro gekocht door de Fransen, nu lijken die met een kleiner bedrag tevreden te willen zijn voor de Nederlander.

Antwerp en Stengs zijn er ondertussen samen al uit voor een vierjarig contract dat hem tot 2027 op De Bosuil zou houden. En ook op clubniveau wordt er gesproken.

Vraagprijs

Ook CEO Sven Jaecques was al vrij optimistisch over de zaak, maar tot op heden is er nog geen vergelijk. Volgens De Telegraaf is er nog een verschil van enkele miljoenen tussen de vraagprijs en het bod van The Great Old.

Feyenoord ligt nog op het vinkentouw, maar Antwerp staat tot nader order wel in polepositie voor de transfer. De komende dagen mogelijk een doorbraak.