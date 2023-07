OFFICIEEL: Thomas Van den Keybus heeft zijn keuze gemaakt en trekt de poort bij Club Brugge definitief dicht

Thomas Van den Keybus kan uitkijken naar een nieuw hoofstuk. Zijn verhaal bij Club Brugge is definitief afgesloten, voortaan is de middenvelder helemaal van Westerlo.

Het Brugse jeugdproduct werd de voorbije twee seizoen al door Club Brugge uitgeleend aan Westerlo. In De Kempen was de 22-jarige middenvelder een titularis en dwong hij mee de promotie naar het hoogste niveau af. Westerlo neemt Van den Keybus nu dus definitief over. Beide clubs hebben de overstap bevestigd.

De revelatie van het vorige seizoen viert de definitieve komst van Van den Keybus alvast met een compilatie van enkele van zijn hoogtepunten en vreugdebeelden. Het jonge talent heeft een contract ondertekend tot 2026 en moet zich dus over zijn toekomst even geen zorgen maken.

Van den Keybus trekt definitief naar Westerlo. Veel succes, Thomas! 💪🏼 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 5, 2023

Langs Brugse zijde verwijzen ze naar zijn debuut in de eerste ploeg, zowel in de competitie als in Europa, in 2020 en zijn matchen voor Club NXT. Van den Keybus was sinds 2014 in Brugge actief, toen hij in de jeugdreeksen de overstap maakte van KV Mechelen.