Het is zover: Anderlecht heeft absolute toptransfer te strikken: "Daarom ben ik hier"

RSC Anderlecht wilde de transfer van Kasper Dolberg deze week afronden. En dat is dan toch gelukt, al had het nog wat voeten in de aarde.

De Belgische recordkampioen had een ultieme aanbieding richting Côte d'Azur gestuurd en daar zijn ze uiteindelijk ook op ingegaan in Frankrijk. Paars-wit heeft hem nu eindelijk kunnen voorstellen. De medische testen verliepen goed, hij komt over voor een bedrag van om en bij de vijf miljoen euro en tekende voor vier seizoenen in het Lotto Park. De Deense aanvaller had al eventjes een mondeling akkoord met De Deense aanvaller had al eventjes een mondeling akkoord met Anderlecht en trekt normaal gezien meteen mee op stage in Oostenrijk. Het nieuwe nummer 12 van paars-wit is opgetogen over zijn nieuwe bestemming: "Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging. Het was geen moeilijke keuze om naar zo'n grote club als Comfortabel Het nieuwe nummer 12 van paars-wit is opgetogen over zijn nieuwe bestemming: "Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging. Het was geen moeilijke keuze om naar zo'n grote club als Anderlecht te trekken." "Ik ken Anderlecht al lang en ik voelde meteen aan dat ik goed bij het project en de speelstijl kan passen. Na de lange gesprekken met zowel Jesper als de coach, heb ik veel vertrouwen in het project van de club." "Ik wilde hoe dan ook naar een club waar ik me comfortabel voelde en waar ik het gevoel heb dat er iets te winnen valt. Daarom ben ik hier."