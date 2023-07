Westerlo laat de 'Stille Kempen' ontploffen en Club Brugge is gewaarschuwd

Westerlo kende vorig seizoen een prima start als promovendus en dit vertaalt zich in de cijfers bij de Kempische club. Al is er op het veld nog wel wat nodig.

Jonas De Roeck was duidelijk. Er moet nog dringend versterking bijkomen als Westerlo de hoge verwachtingen wil inlossen. Dat kan u HIER lezen.

Extrasportief is er alvast wel al goed nieuws te rapen bij Westerlo. De verkoop van abonnement gaan enorm goed bij de Kempische club. Het is duidelijk dat het begrip 'Stille Kempen' niet van toepassing gaat zijn in Westerlo op wedstrijddagen. Tot op heden zijn er 2.761 abonnementen verkocht. Dit is ruim 500 meer dan vorig seizoen.

Vorig seizoen had Westerlo al een recordseizoen op het vlak van abonnementenverkoop en dit gaan ze dit jaar ruim verbreken. De eerste thuiswedstrijd van Westerlo zal doorgaan op 6 augustus. Tegenstand dan is Club Brugge. De 'Stille Kempen' zullen in vuur en vlam staan dan!