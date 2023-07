Antwerp en Anderlecht op het matje geroepen door UEFA, CEO Sven Jaecques reageert: "Flirten met die grens"

Zowel Anderlecht als Antwerp hebben een boete gekregen van de UEFA. Bij The Great Old hebben ze daar nu op gereageerd.

Paul Gheysens heeft al meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in Antwerp, maar veel return on investment kreeg hij op extrasportief vlak nog niet. The Great Old is nu op het matje geroepen.

Antwerp krijgt een boete van 2 miljoen euro, waarvan 300.000 euro effectief en 1.7 miljoen euro als ze de voorwaarden niet kunnen opvolgen. Antwerp gaat die straf aanvaarden. Ook Anderlecht kreeg een straf opgelegd van de UEFA, van 100.000 euro voorwaardelijk.

Antwerp moet van 2023 tot 2026 meer inkomsten uit voetbalgerelateerde activiteiten (tickets, spelerstransfers, tv-rechten, ...) halen dan het uitgaven heeft. Anders volgen nog meer sancties.

Begrip

“Wij flirten met die grens. De UEFA toont wel begrip voor ons groeiverhaal. Antwerp deed op acht jaar tijd grote investeringen", aldus CEO Sven Jaecques in Het Laatste Nieuws.

"De laatste jaren is een positieve evolutie te zien in de transferverkoop, het supportersaantal en de sportieve resultaten. Onze omzet is gegroeid van 20 miljoen euro naar 50 miljoen euro, maar dekt de operationele kosten nog niet volledig af. De UEFA voorziet geen grote problemen, maar voelt zich wel verplicht een settlement te sluiten om de druk hoog te houden op Antwerp."