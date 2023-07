📷 OFFICIEEL: RSC Anderlecht heeft de opvolger van Bart Verbruggen beet en lost de eerste bijzondere beelden

Het is zover: Anderlecht kan de opvolger van Bart Verbruggen voorstellen. De nieuwe doelman luistert zoals verwacht naar de naam Maxime Dupé.

Het was al langer geweten dat de 30-jarige Fransman op weg was naar Anderlecht en nu is de transfer dus ook afgerond. "Ik ben erg trots om de kleuren van deze historische club te verdedigen en ik kijk ernaar uit om de Belgische competitie te ontdekken", verkondigt de nieuwkomer.

Er worden hem leiderskwaliteiten toegedicht en daar gaat Dupé helemaal mee akkoord. "Als ik mezelf moet beschrijven, zou ik zeggen dat ik een natuurlijke leider ben, iemand die zich altijd kalm en sereen gedraagt. Ik voel me goed op de lijn, maar ook comfortabel met de bal aan de voet."

Say hi to our new number 1. 🇫🇷 Bienvenue en Belgique, Maxime Dupé. Plus d'infos sur https://t.co/k4mOlph7Rg. pic.twitter.com/F4iB0uY2Q9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 18, 2023

Dupé komt transfervrij over van Toulouse. De overstap naar Anderlecht is zijn eerste buitenlands avontuur. Hij tekende een contract voor twee seizoenen. "Hij is een doelman met ervaring en vormt zo een goede aanwinst voor onze jonge kern", klinkt het bij Jesper Fredberg.