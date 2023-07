Hans Vanaken reageert klaar en duidelijk op de felle kritiek die aan zijn adres gericht werd

Club Brugge kende geen topseizoen en dan is het logisch dat er kritiek komt. Ook Hans Vanaken lag het voorbije seizoen geregeld onder vuur.

In Het Laatste Nieuws geeft de international nu zijn antwoord. Onder meer op het verhaal dat club en speler mekaar stilaan als last ervaren. "Of het nu goed of slecht draait, de relatie tussen Club en mij is nooit veranderd. En ik zal altijd goed proberen doen en zoveel mogelijk matchen te winnen", verzekert Vanaken.

Veertien doelpunten

Wat niet wegneemt dat ook de eigen prestaties vaak maar matig waren, ondanks zijn veertien doelpunten. "Over een heel seizoen bekeken was het mijn slechtste seizoen. Maar vaak liggen mijn prestaties in de lijn van die van de ploeg."

Een andere kritiek is dat hij te weinig het voortouw nam. "Als speler en als mens zal ik niet meer veranderen. Dan heb ik het over mijn speelwijze of mijn houding. Die zullen altijd dezelfde blijven. Door mijn lichaamstaal denken mensen dat het me weinig doet."

Enorme winnaar

Dat is een verkeerde indruk, benadrukt Vanaken. "Iedereen die me kent weet nochtans dat ik een enorme winnaar ben. Ik begrijp de kritiek. Maar als we verliezen of ik slecht speel, dan steekt dat wél, hoor."