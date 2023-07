Rondje oefenduels: KAA Gent en STVV winnen van 1B-ploeg, Charleroi verliest van Ligue 1-ploeg

Op woensdag werden enkele oefenduels gespeeld. KAA Gent speelde tegen Zulte-Waregem en STVV ging op bezoek bij Lierse-Kempenzonen. Charleroi speelde dan weer tegen Reims, de ploeg van Will Still.

KAA Gent speelde tegen Zulte-Waregem 2 keer 60 minuten. Essevee kwam vroeg op voorsprong dankzij een kopbal van Gano, maar Gent maakte meteen gelijk via Samoise. Na een kwartier zette Fofana Gent op voorsprong. Die lokte even later een penalty uit en Cuypers maakte er 3-1 van.

Na een half uur stond het 4-1: Samoise maakte de 2e van de avond. Daarna waren er aan beide kanten nog kansen, maar het leidde niet meteen tot nog meer doelpunten. Pas in het slot werd het nog 4-2. Lopez kopte een hoekschop binnen.

STVV ging dan weer op bezoek bij Lierse-Kempenzonen. Bij de rust stond STVV 0-1 voor dankzij een goal van Ito. Na de rust maakte Ito zijn 2e van de avond. Filipovic zette nog een penalty om. Het werd 1-3.

Charleroi ontving Reims, de ploeg van Will Still. Het werd 1-3 in het voordeel van de ploeg uit de Ligue 1.