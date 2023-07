Fans van Anderlecht krijgen goed nieuws te horen over Zeno Debast

Zeno Debast is grof wild op de transfermarkt. Er is enorm veel interesse voor de jonge centrale verdediger. Al krijgen de fans wel goed nieuws te horen.

Zeno Debast was één van de sterkhouders bij Anderlecht afgelopen seizoen. Centraal achterin naast Jan Vertonghen maakte de jonge verdediger serieus wat progressie. Dit is ook andere clubs opgevallen.

Verschillende buitenlandse clubs hebben hun licht al opgestoken bij Anderlecht de afgelopen weken. Zo hebben Villarreal en Eintracht Frankfurt al interesse getoond in Debast. Voorlopig stuurt Anderlecht de clubs nog wandelen. Hoelang kunnen ze dit volhouden?

Jasper Fredberg, de technisch directeur van Anderlecht, reageert alvast over een eventueel vertrek en/of verlengd verblijf van Debast bij Anderlecht. "Het moet een prachtig bod zijn vooraleer we Debast laten gaan. Het moet al om heel veel geld gaan. Er is nu interesse in Zeno, maar die zal al er volgend jaar ook zijn", laat Fredberg weten aan Play Sports.