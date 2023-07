Rob Schoofs weigerde Union, maar één Belgische topploeg had hem wel kunnen overtuigen

Een terugkeer naar KAA Gent was het niet, maar één Belgische club had hem wel kunnen overtuigen om KV Mechelen achter te laten. Al zal dit (voorlopig) niet zo zijn.

Het contract van Rob Schoofs liep komende zomer af en KV Mechelen wou graag verder gaan met de creatieve middenvelder die een sterkhouders is geworden bij de Mechelaars. Rob Schoofs had een interessante aanbieding van Union op zak, maar koos uiteindelijk toch op bij te tekenen.

In het verleden kwam Schoofs uit voor KAA Gent, maar een bevredigend avontuur was dit niet. Dit zorgde er mede voor dat hij ervoor koos om bij te tekenen bij KV Mechelen. Op mijn leeftijd wil ik vooral alles spelen. Bij een topclub heb je die garantie niet. Bij KV ben ik nu al een paar jaar kapitein en speel ik elke thuismatch voor minstens 12.000 supporters. Dat is ook iets wat ik niet zomaar wilde opgeven” verklaart hij tegenover Het Nieuwsblad.

Schoofs verhuisde sinds kort met zijn gezin terug naar Limburg. Het is wat langer rijden nu naar Mechelen dus had Racing Genk wel een interessante optie geweest. Als ze zich hadden opgesteld zoals Union dan speelde hij nu mogelijk daar. “Als ze even kort op de bal hadden gespeeld als Union, misschien wel. Maar daar hebben ze meer dan genoeg spelers voor mijn positie”, vertelt Schoofs.

Zondagavond begint het seizoen echt voor Rob Schoofs en KV Mechelen. Dit met als inzet de Supercup tegen Antwerp. Een ploeg die vorig jaar een paar maal te sterk was voor de Mechelaars.